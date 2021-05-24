Gündem Maviş bebeği böyle terk etmiş Polis bu şapkalı adamı arıyor
ADANA

'Maviş' bebeği böyle terk etmiş: Polis bu şapkalı adamı arıyor

Adana'da, polis 5 gün önce kaldırımda bulunan ve 'Maviş' ismi verilen bir aylık bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bebeği, yüzünde cerrahi maske bulunan şapkalı ve gömlekli bir erkeğin bıraktığını tespit etti.

Haber Merkezi DHA
Maviş bebeği böyle terk etmiş: Polis bu şapkalı adamı arıyor
Bebeği bırakan şahıs güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16004 Sokak'ta, 19 Mayıs'ta vatandaşlar, kaldırımda battaniyeye sarılı halde erkek bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bebeği kaldırımdan alıp, Hürriyet Polis Merkezi'ne götürdü. Bebek, merkeze çağrılan sağlık görevlileri tarafından Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürüldü.

'MAVİŞ' İSMİ VERİLDİ

Hastanede yapılan kontrolde bebeğin sağlık probleminin olmadığı belirlendi. 30 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğe, gözlerinin renkli olması nedeniyle 'Maviş' ismi verildi. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis, güzergahtaki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, şapkalı ve gömlekli bir erkeğin kucağında bebeği taşıdığı görüldü. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen kişiyi bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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