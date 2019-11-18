MEB Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalatan okul müdürünü ve yardımcısını görevden aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.
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Otizmli çocukları istemeyen velilere annenin isyanı: Allah verdi bu derdi bana Allah!
Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı.
Otizmli bir öğrencinin velisi ise görüntülerde eylem yapan ailelerle tartışmasında, 'Allah verdi bu derdi bana Allah.' diyerek isyan ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Utanç veren görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu. OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISININ SÜREÇTE SORUMLULUĞU TESPİT EDİLDİ Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.
Görevden alınan okul müdürü
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Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
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Ece Üner: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık
Show TV spikeri Ece Üner, Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. 'Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık.' diyen Üner, Anayasa'nın 42. maddesini hatırlatarak, 'Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor.' dedi.