Gündem MEB Aksarayda otizmli öğrencileri yuhalatan okul müdürünü ve yardımcısını görevden aldı
EĞİTİM

MEB Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalatan okul müdürünü ve yardımcısını görevden aldı

MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA DHA
Aksaray'daki olayda okul müdürü ve yardımcısı sorumlu bulunarak görevden alındı.
Aksaray'daki olayda okul müdürü ve yardımcısı sorumlu bulunarak görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulu'nda okul müdürü ile müdür yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.

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Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı. Otizmli bir öğrencinin velisi ise görüntülerde eylem yapan ailelerle tartışmasında, 'Allah verdi bu derdi bana Allah.' diyerek isyan ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Utanç veren görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu.

OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISININ SÜREÇTE SORUMLULUĞU TESPİT EDİLDİ

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

Görevden alınan okul müdürü

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