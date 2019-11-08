Bakan Ziya Selçuk: Aksaray'a Ankara'dan müfettiş gönderdik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB) düzenlenen "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Selçuk, bu olayın çok üzücü olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Okulun yöneticisi, soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturmayla ilgili de hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Aslında kamuoyunun gündemine gelmeden, henüz basında yer almadan biz bazı tedbirleri almış ve girişimlerimizi başlatmıştık. Okul yönetimiyle, okulla ilgili, okuldaki o yazıların bulunduğu bölgenin düzenlenmesiyle ilgili tedbirlerimizi henüz basına düşmeden zaten almıştık. Konunun bütün boyutlarıyla açığa kavuşabilmesi için de Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma süreçlerimizi başlattık. Bütün ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına asla müsaade etmeyiz. Bu, insanlığın temel vazifesi olarak çok ayrı bir önem taşıyor."

Otizmli çocukların eğitimde yaşadığı bazı sıkıntıların çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası seviyede çok büyük çalışmaların yapıldığını bildiren Selçuk, uzmanlarla bu çalışmaları yürütürken Türkiye'nin, bölgelerin hassasiyetlerini de dikkatle izlediklerini kaydetti.

OYNAT 00:57 Otizmli çocukları istemeyen velilere annenin isyanı: Allah verdi bu derdi bana Allah! Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı. Otizmli bir öğrencinin velisi ise görüntülerde eylem yapan ailelerle tartışmasında, 'Allah verdi bu derdi bana Allah.' diyerek isyan ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Utanç veren görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu.

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Otizmli çocuklar için "kolaylaştırıcı kişi" çalışması

Bakan Selçuk, bu sorunların çözümü için yürütülen çalışmaları birebir takip ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu konuda kamuoyuna açıklayacağımız yeni çalışma ve projelerimiz olacak. Akranlarıyla birlikte aynı sınıfta kaynaştırma olarak eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın destek alabilmesi için 'kolaylaştırıcı kişi' anlamında yeni bir çalışmanın önünü açmaya çalışıyoruz. Bunun teknik detaylarını da ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız.

Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız bütünleştirici eğitim için 'özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması operasyonu' kapsamında da 6 milyon avroluk yeni bir projenin başlayışını kamuoyuyla paylaşacağız."

"Kaynaştırmadan kapsayıcı eğitime doğru bir geçiş içindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, fiziksel kapasite ile ilgili çalışmaların da bulunduğuna işaret ederek, "En önemsediğimiz başlıklardan birisi de toplumun bilinçlendirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması. Politika olarak artık kaynaştırmadan bütünleştirmeye ve kapsayıcı eğitime doğru bir geçiş içinde olduğumuzu önemle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Özel eğitimde bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde çalışmaların artık hız kazandığı bir dönemde olduklarına değinen Selçuk, otizm, öğrenme güçlüğü, dil-konuşma ve özel yetenek alanında toplam bin öğretmenin formatör eğitimini geçen aylarda tamamladıklarını ve bu öğretmenlerin de şu an sahada diğer öğretmenlere eğitim verdiğini aktardı.

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"Sadece rehberlik öğretmenlerimizin değil, tüm öğretmenlerimizin otizm spektrum bozukluğu konusunda daha fazla bilgiye, görgüye sahip olması, aynı zamanda velilerimize yönelik olarak yapılacak çalışmaların bu yıl içerisinde artırılarak sürdürülmesi konusundaki çabalar da devam ediyor." diyen Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuyu hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizdi.

FOTOĞRAF 11 Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılıp, başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. İnceleme başlatan Aksaray Valiliği de, özel eğitimli öğrencilerin 5 yıldır okullarında öğrenim gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini açıkladı. Olası bir olayın çıkmasına karşın okulda polis görevlendirildi. İki gündür yaşanan gerginliğin ardından özel eğitimli öğrenciler de diğer öğrenciler gibi bugün okullarına devam etti. Okulda yaşanan tatsızlıktan üzüntü duyduğunu belirten öğrenci velisi Yasemin Kal, ''Okulumuz kaç yıllık okul. Bir olay yaşanmadı. Bu olay yaşanınca veliler de tepki gösterdi. Otizmlilerin itilip, kakılması gibi bir durum yok. Niye yapalım biz de anneyiz dedi. Özel eğitimli öğrenci velilerinin kendi çocuklarını istemediklerini öne süren Kal, ''Çocukları istemiyorlar. Sınıf bizim olsun, sizin maddi durumunuz iyi, siz çocuklarınızı başka bir yere servis edin diyorlar. O gün de arkadaşlarla geldik, valiyi bekledik. Otizmli öğrenciler daha önce arka kapıdan girmiyorlardı. Önceden hep buradan girerlerdi. Okulun bahçesinde oynuyorlardı. Sorun yoktu. Okul hepimize yeter. Niye biz iteleyelim, kakalım. Onlar da çocuk, aile. Benim otizmli çocuğum yok ama üzülüyorum. Böyle olmasını istemiyorum. Onların da bizim de gönlümüz olsun. Kimse üzülmesin.'' Otizmli öğrenci annesi Dilber Bolakar, ''Veliler istemiyor, şikayet var. Biz de buradan gitmek istemiyoruz. İnşallah da gitmeyiz'' dedi. Türkiye'yi ayağa kaldıran okulda ders gören özel öğrenciler sabah derse böyle geldiler Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılmasını istediği öne sürülen özel eğitim öğrencileri, bu sabah da okula gelerek, derslerine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirirken, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu'nun da pazartesi günü okulda inceleme yapacağı belirtildi. BiP'te paylaş

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