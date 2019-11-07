Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili MEB soruşturma başlattı

Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri, otizmli çocuklara karşı eylem yapıp, onları yuhaladı.
Müdürün eylemi desteklediği ortaya çıktı
Velilerin, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği ortaya çıktı.
Otizmli çocukları dışladılar
Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Okulu ve bahçesini gösteren veli, otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. Otizmli çocukların dışlandığını, onların diğer öğrencilerden farklı yerde yemek yediğini ve eğitim gördüğünü, giriş çıkış yerlerinin bile farklı olduğunu, bu kapının önünde eylem yaptıklarını söyledi.
Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) açıklama
#otizm#otizmeylemplani#turkiyeotizmmeclisi#ziyaselçukpic.twitter.com/xNI1XhKQ9m
— Türkiye Otizm Meclisi (@TrOtizmMeclisi) November 6, 2019