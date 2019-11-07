Gündem Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili MEB soruşturma başlattı
AKSARAY

Aksaray haberleri: Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili MEB soruşturma başlattı!

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili MEB soruşturma başlattı

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı. Yaşanan olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB soruşturma başlattı.
MEB soruşturma başlattı.

Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri, otizmli çocuklara karşı eylem yapıp, onları yuhaladı.

Otizmli çocukları istemeyen velilere annenin isyanı: Allah verdi bu derdi bana Allah!
OYNAT 00:57
Otizmli çocukları istemeyen velilere annenin isyanı: Allah verdi bu derdi bana Allah!
Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı. Otizmli bir öğrencinin velisi ise görüntülerde eylem yapan ailelerle tartışmasında, 'Allah verdi bu derdi bana Allah.' diyerek isyan ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Utanç veren görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu.

Müdürün eylemi desteklediği ortaya çıktı

Velilerin, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği ortaya çıktı.

Otizmli çocukları dışladılar

Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Okulu ve bahçesini gösteren veli, otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. Otizmli çocukların dışlandığını, onların diğer öğrencilerden farklı yerde yemek yediğini ve eğitim gördüğünü, giriş çıkış yerlerinin bile farklı olduğunu, bu kapının önünde eylem yaptıklarını söyledi.

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