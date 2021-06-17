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EĞİTİM

MEB'den karne açıklaması: Yarın erişime açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, e-okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerinin 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacağını duyurdu. Okullarda yarına özel karne etkinliği yapılmayacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması, 2 Temmuz'dan itibaren verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEBden karne açıklaması: Yarın erişime açılıyor
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve karnelere ilişkin açıklama yaptı.

Karnelere ne zaman erişilecek?

Buna göre, e-okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak.

Karne töreni yapılacak mı?

MEB'in açıklamasında, yarına özel bir karne etkinliğinin yapılmayacağı duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz cuma günü sona ereceği belirtildi.

Basılı karne verilecek mi?

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz cuma gününden itibaren verilecek. Belge, diploma ve basılı karne okul müdürlüklerinden alınacak.

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