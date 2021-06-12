Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitim programına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren de okullarınızdan yüz yüze alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz." dedi.

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Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek. Neyin, nerede, ne zaman olduğunu http://telafidebendevarim.meb.... paylaşacağız."

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#telafidebendevarım etkinliklerine katılmak isteyenler, eğitim faaliyetlerinin içerik ve materyallerine https://telafidebendevarim.meb... adresinden yakında ulaşabilecek.

Bu programlara katılımda il kısıtlaması olmayacak.

Siz neredeyseniz telafi orada..."





#telafidebendevarım

Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık.



Akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerimiz, belirlediğimiz kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar.



Bu program, bir buçuk yıl sürecek. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 12, 2021

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