Gündem Meclis yoğungündemle açılıyor
POLİTİKA

Meclis yoğun gündemle açılıyor

Yeni yasama yılına Meclis yoğun gündemle başlayacak. Başkanlık sistemine geçişin gerektirdiği iç tüzük değişikliği, TBMM’nin en önemli gündem maddesi olacak. Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon izni veren tezkere de görüşülecek ilk düzenlemeler arasında. Yine MHP’nin af önerisi de önemli gündem maddelerinden biri.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
TBMM, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte zorunlu hale gelen içtüzük değişikliğini bu dönem öncelikli olarak gündeme alacak.
TBMM, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte zorunlu hale gelen içtüzük değişikliğini bu dönem öncelikli olarak gündeme alacak.

TBMM 27'nci Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılı, Pazartesi günü başlıyor. TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenin ardından TBMM Genel Kurulu’nda ilk birleşim, saat 14.00’te toplanacak. Genel Kurul’un yeni yasama yılı ilk oturumunu TBMM Başkanı Binali Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın birleşimi açması ve sunuş konuşması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak. Her yıl düzenlenen açılış resepsiyonu ise, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle bu yıl yapılmayacak.

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİLİK HALİNİ ALDI

1 Ekim'de açılacak Meclis'in gündemi ise çok yoğun. Yıllardır üzerinde tam uzlaşma sağlanamadığı için yapılamayan, ufak tefek değişikliklerle yetinilen İç Tüzük Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte zorunlu hale gelmiş durumda. Meclis gündeminin en tartışmalı konusu olan İç Tüzük Değişikliği’ne ilişkin çalışmalar, AK Parti’nin sunacağı taslak metinle birlikte başlatılacak.

TEZKERE SÜRESİ UZATILACAK

TBMM Genel Kurulu gündemine ilk gelecek tasarılardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TBMM'ye sunulan Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin uzatılması tezkeresi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden sınır ötesi operasyonların yanı sıra Fırat’ın doğusuna da operasyon sinyali vermişti. Halen Irak kuzeyinde PKK terör örgütüyle mücadele çabaları artarken Suriye kuzeyinde ise Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı harekatı, İdlib silahsızlandırılmış bölge çalışmaları ve Münbiç devriyeleri devam ediyor.

BÜTÇE YILSONUNA KADAR ÇIKARILACAK

TBMM, ilk gündemlerinden biri olarak bütçe maratonunu da başlatacak. Bütçe meclise yeni hükümet sistemi gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla sunulacak. Anayasa değişikliği sonrasında içtüzük değişikliği yapılmadığı için Meclis çalışmalarının nasıl yürütüleceğine dair belirsizlikler bulunuyor. Bütçe görüşmelerine bakanların katılıp katılmayacağı, bütçe genel sunumunu kimin yapacağı gibi konular da Bütçe’nin TBMM’ye sunulmasıyla birlikte netleşecek. Bütçenin yıl sonuna kadar TBMM’de yasalaşması gerekiyor.

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MHP’NİN AF TASLAĞI TARTIŞMALI DÜZENLEMELER ARASINDA

MHP’nin tartışmalı af getiren yasa tasarısı önerisi de yeni yasama döneminin tartışmalı konularından birini oluşturuyor. AK Parti ve diğer partilerin destek vermesi halinde Af taslağı TBMM gündemine gelecek. Şuana kadar tüm partiler kesin karşı çıkmamakla birlikte değerlendirileceği mesajını vermiş durumda. Yine AK Parti grubunun sunduğu Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Kanun Tasarısı da TBMM gündemine getirilecek düzenlemeler arasında.

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