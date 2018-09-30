Gündem Teknofest dünya ikincisi
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Teknofest dünya ikincisi

İstanbul’da 550 bin katılımcıyla 4 gün süren Teknofest günlük ziyaretçi sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali oldu. Günlük ortalama 137 bin 500 kişinin geldiği Teknofest Paris Airshow 2018, Berlin ILA 2018 ve EAA AirVenture Oshkosh’u geride bıraktı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Teknofest’i 50’ye yakın yerli ve yabancı medya kuruluşu takip etti
Teknofest’i 50’ye yakın yerli ve yabancı medya kuruluşu takip etti

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest dünya gündemine damga vurdu. Dünya çapında yapılan havacılık etkinliklerinde ABD, Fransa, Almanya ve Kanada’yı geride bırakarak, günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali oldu. 4 gün süren etkinliklere toplam 550 bin kişi katıldı. Günlük ortalama 137 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Teknofest Paris Airshow 2018, Berlin ILA 2018 ve EAA AirVenture Oshkosh’u geride bıraktı.

BAYRAKTAR DUYURDU

Teknofest'in, dünya ikincisi olduğu haberini Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar duyurdu. Bayraktar kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknofest ilk yılında günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başardı" ifadelerini kullandı.

TARİHİN EN BÜYÜĞÜ

Yarım milyondan fazla ziyaretçinin takip ettiği Teknofest’i 50’ye yakın yerli ve yabancı medya kuruluşu takip etti. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi. Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri, TB2 silahlı İHA ve Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gökyüzünde harmandalı yapan Atak helikopterleri büyük alkış aldı.

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