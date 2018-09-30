Belediyelere çat kapı ziyaret

Şehirlerin röntgenini çeken AK Parti, şehirleri 3 başlıkta analiz ediyor. İlk başlıkta, şehir demografik yapısı çıkarıldı, şehrin nüfusu, yaş, ortalama, genç ve kadın nüfus oranı ile ne kadar göç aldığı gibi konularda detaylı araştırmalar yapılıyor.

HEDEFLER BELİRLENİYOR

İkinci başlık altında, şehirlerin sorunları ve hedefleri belirleniyor. Şehirlerin alt yapı eksiklikleri, şehirlerdeki kalite düşüklüğü gibi sorunların çözümü için formüller aranıyor. Şehirler için hedeflerin neler olduğu, bu hedeflere giderken neler yapılması gerektiği noktasında şehrin haritası çıkartılıyor. Ayrıca, şehirlerin avantajları ve dezavantajlarının neler olduğu, şehrin öncelikleri gibi konular üzerinde de çalışılıyor. Üçüncü başlık ise şehirlerin siyasi analizleri. Bu kapsamda, vatandaşların eğilimi ve ikinci partisinin ne olduğu tespit ediliyor. Siyasi analizlerin, MHP ile olası yerel seçimler için ittifak çalışmalarına da ışık tutacağı belirtiliyor. AK Parti, tüm bu analizleri tamamladıktan sonra şehirlerin ihtiyacı olan projeler üzerine çalışacak.

PROJELER GENEL MERKEZDEN

Her ilde belirlenecek olan adayın önüne şehirle ilgili neler yapması gerektiği konusunda da projeler konulacak. AK Parti, belediye başkanlarını, anketlerin yanı sıra çat kapı ziyaretleriyle de takip ediyor. Belediye başkanlarının hizmetlerini yerinde tespit eden AK Parti, 2016 yılında 774, 2017 yılında 666 ve 2018 yılında 73 olmak üzere toplam bin 513 ziyaret gerçekleştirdi. Belediyelerin teşkilat ile ilişkileri de gözden geçiriliyor.

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MHP ile ittifakı millet de sevdi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bundan sonra inşallah ya Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle ya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir şey değil, Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok." dedi. Özhaseki, "Cumhurabaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'nin son yıllarda içinde bulunduğu zor durum, özellikle beka meselesi bizi MHP ile bir araya getirip yüksek idealler üzerinde bir ortaklığa itti. Bunu millet de sevdi, doğru da gördü" ifadelerini kullandı.