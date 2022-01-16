Gündem Mehmetçikten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
ANKARA

Mehmetçik’ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı bir buçuk metreyi geçerken bazılarında beş metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde termometre sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mehmetçik’ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı.

Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi kış başından bu yana devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

İHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı bir buçuk metreyi geçti.

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı beş metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkati çekti.

İHA

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Metina’ya askeri üs kurulacak
GÜNDEM
Metina’ya askeri üs kurulacak

Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'nin en modern üs bölgesi
GÜNDEM
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'nin en modern üs bölgesi
Bir mahalle yok oldu

Bir mahalle yok oldu

​Çarpık kentleşmede Türkiye rekoru kırmıştı, hayalet şehre döndü.
Şilede korku dolu anlar

Şile'de korku dolu anlar

​Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı.
ABDde akılalmaz görüntüler: Hareket halindeki treni yağmaladılar

​AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den dikkat çeken açıklama.

​CHP “helalleşme” açıklamaları yaparken aşağılama ve tehditlerine de devam ediyor.

​Emekli ve memur maaşlarına zam ve ek ödeme hesaba yatıyor.

​Yayaya çarpıp polise direnen alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı.

​'Açtığımız yollar tekrar kapanıyor.'

​Duyan oraya koştu: Işık dansı mest etti

Koronavirüste kritik eşiği aştık.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nda her kafadan bir ses çıktığına dikkat çekti.

​İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli şube başkanına soruşturma açtı.

​FETÖ firarisi, İpsala'dan Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.