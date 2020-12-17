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Gündem Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi
İZMİR

Menemen belediye başkan vekili seçimi iptal edildi

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Haber Merkezi AA
Menemen Belediyesi
Menemen Belediyesi

İzmir Menemen Belediye Başkanı CHP’li Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından, yerine yapılan başkanvekilliği seçimi ile ilgili yapılan itirazlar sonrasında İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

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Hakkında terör soruşturması olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti

Dört turda yapılan seçimde eşitliğin bozulamaması sebebiyle kura çekiminin ardından CHP’li Deniz Karakurt’un başkanvekili seçilmişti.

AK Partili meclis üyesi Aydın Pehlivan, konuyu mahkemeye taşıyarak seçimin iptalini istedi. Pehlivan, yasa gereği oylamanın açık ve şeffaf kutuda değil kapalı torbada yapılması şartının ihlal edilmesini gerekçe göstererek seçimin kura kısmının “yürütmesinin durdurulması” istemiyle dava açtı.

Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde usulsüzlük iddiası
GÜNDEM
Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde usulsüzlük iddiası

Menemen Belediyesi de talep üzerine seçim gününe ilişkin tutanaklar, zarf, oy pusulaları ve kamera kayıtlarını İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne iletti. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, kura çekiminin torba yerine şeffaf bir fanusta yapılması sebebiyle gizli oylama kuralına uyulmadığı ve kuranın kapalı bir torbada yapılmadığı gerekçeleri ile yürütmeyi durdurma kararı aldı.

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