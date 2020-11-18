Hakkında terör soruşturması olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Belediye başkanlığına devam edecek
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim."
Hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla fezleke hazırlandı
- İzmir Menemen Cumhuriyet Savcılığı, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy hakkında CHP Menemen İlçe Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmadan dolayı “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.
- Aksoy konuşmasında, "Biz Kim miyiz? Biz Kızıldere'de öldürülen Mahir'iz. Biz kim miyiz? Biz Diyarbakır cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz. Biz kim miyiz? Biz; 6 Mayıs 1972 de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz" demişti.
- Savcılık değerlendirmesinde "Aksoy’un “THKP-C ve -TKP/ML silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği, eylemin şüpheli tarafından gerçekleştirildiği sabit olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.