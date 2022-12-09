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POLİTİKA

Merak uyandıran fotoğraf karesinin gizemi çözüldü: Kılıçdaroğlu uyuşturucu taciriyle bir arada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun bir kişi ile tokalaştığı fotoğraf karesi merak uyandırmıştı. Fotoğraf karesinin sırrı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun kabul ettiği kişinin uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdiği ve bulunduğu süre içerisinde isyan ederek cezaevinde yangın çıkardığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merak uyandıran fotoğraf karesinin gizemi çözüldü: Kılıçdaroğlu uyuşturucu taciriyle bir arada
CHP Lideri Kılıçdaroğlu uyuşturucu taciriyle bir arada.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla olan söyleşisinde iktidarın ‘kara parayla meti sokaklara davet ettiği’ yalanını ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu, ayrıca Bakan Soylu’ya yönelik iftiralarını sıralayarak “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur” ifadelerini kullanmıştı.

ELLERİNİ OVUŞTURACAKLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nun kabulünden fotoğraf karesini sosyal medya hesabından “FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

UYUŞTURUCU TACİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımında gözükmeyen kişinin sırrı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun hediyeleştiği ve kabul ettiği kişinin Hamza G. olduğu öğrenildi. Suç dosyası kabarık olan Hamza G.’nin, Batman’da ‘yaralama, ruhsatsız silah taşıma, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından yargılandığı ortaya çıktı. Güler’in en dikkat çeken dosyası ise Kılıçdaroğlu’nu zora sokacağı görülüyor. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan Hamza G.'yi cezaevine gönderdiği tespit edildi.

CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKARDI

  • Hamza G.’nin, Batman M Tipi Cezaevinde 2020 yılında infaz yasasına karşı başlatılan isyana karıştığı ve bu nedenle kasten yangın çıkarma, kamu malına zarar verme suçlarından dava edildiği öğrenildi.

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