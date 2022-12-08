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POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor: İcazet turu tam gaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği, tartışmalara neden olan ABD ve İngiltere ziyaretinin ardından şimdi de Almanya'ya gidiyor. 14 Aralık'ta başlayacak programda Kılıçdaroğlu'na yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin eşlik edecek.

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Haber Merkezi AA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanyaya gidiyor: İcazet turu tam gaz
Kemal Kılıçdaroğlu

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muhalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor. Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ve İngiltere ziyareti sonrası yeni bir program belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Bu gezinin bilinmeyen karanlık tarafları var
OYNAT 02:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Bu gezinin bilinmeyen karanlık tarafları var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''(Kılıçdaroğlu) Seçime aylar kala Amerika'ya gitti. Gezinin bilinmeyen tarafları var, o şaibeli kısmın hesabını sormak, partisine düşer. Amerika'da görüştüğü FETÖ iltisaklı kişiler ile ilgili muhasebeyi yapmak da altılı masadaki ortaklarının görevidir'' dedi.

ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET EDECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Almanya'ya giderek bir dizi temaslarda bulunacak. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak. Kılıçdaroğlu, Berlin’de üniversiteler ve endüstri kuruluşları ile çevre ve doğayla uyumlu finans şirketlerini ziyaret edecek. Ayrıca uluslararası basın kuruluşlarına yönelik basın toplantısı düzenleyecek.

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir
OYNAT 00:59
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde konuştu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ile ilgili 'Baştan sona şaibelidir, icazet aradığı malumdur. Kılıçdaroğlu zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır ' ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ DANIŞMANI RİFKİN DE EŞLİK EDECEK

Bu geziye Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Bu, Rifkin’in katıldığı ilk CHP etkinliği olacak. Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; Rifkin’in yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Parti Meclisi üyesi Yunus Emre de ziyarette hazır bulunacak.

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