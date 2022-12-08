Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj: Bir de bizim soracaklarımızı bekle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun bir kişiyle tokalaştığı fotoğrafa yer veren Bakan Soylu, "FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın." dedi.

"BİR DE BİZİM SORACAKLARIMIZI BEKLE"

Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu;



Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun.

4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın.



Bir de bizim soracaklarımızı bekle.

Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak😂 pic.twitter.com/aGL1mBhSM8 REKLAM December 8, 2022

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