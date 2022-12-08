Gündem Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna fotoğraflı mesaj Bir de bizim soracaklarımızı bekle
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj: Bir de bizim soracaklarımızı bekle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birine el uzattığı fotoğrafı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun sorduğu dört sorudan üçünün cevaplandığını dördüncüsünün de yarın cevaplanacağını belirten Bakan Soylu, "Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna fotoğraflı mesaj: Bir de bizim soracaklarımızı bekle
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun bir kişiyle tokalaştığı fotoğrafa yer veren Bakan Soylu, "FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın." dedi.

"BİR DE BİZİM SORACAKLARIMIZI BEKLE"

Bakan Soylu, sözlerinin devamında "Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

Bakan Soylu: Suç örgütlerine yönelik silindir operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
Bakan Soylu: Suç örgütlerine yönelik silindir operasyonu başlatıldı

Bakan Soylu tarih verdi: Türkiye yüzyılına adım atarken bir tek terörist bırakmayacağız
GÜNDEM
Bakan Soylu tarih verdi: Türkiye yüzyılına adım atarken bir tek terörist bırakmayacağız

Bakan Soylu: Şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik
GÜNDEM
Bakan Soylu: Şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik
Şok gerçek ortaya çıktı

Şok gerçek ortaya çıktı

​Eşi 'Kendisini vurdu' dedi: İntihar süsünü polis çözdü.
İsteğini kaymakam yerine getirdi

İsteğini kaymakam yerine getirdi

Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan özlemi.
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

​AFP seçti: Listede Türkiye'den de fotoğraflar var.

Hayvanların inşa ettiği ilginç yapılar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.