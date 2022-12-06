Bakan Soylu: Suç örgütlerine yönelik silindir operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dolandırıcılık ile mücadeledeyiz ve basmadık alan bırakmıyoruz. 2015 Temmuz 2016 tarihinden sonra organize suç örgütleri konusunda TCK değiştikten sonra da etkinlik yaparak mücadele zemini oluşturduk. Bundan sonra sahada daha fazla basan, daha fazla kontrol eden, organize suç örgütlerine nefes aldırmayan gayretimiz her yıl artarak devam etti. 2021 yılında 185 suç örgütüne 245 gözaltı, 749 tutuklama oldu. 2022'de 2703 şu ana kadar gözaltı 211 operasyon ve 842 tutuklu var.

REKLAM

66 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Planlı ve eş zamanlı operasyonlar diyoruz. Kendine ait riskler taşıyan operasyonlardır. 2021 yılında 8 ilde sahil rüzgarı 1, 9 ilimizde sahil rüzgarı 2 operasyonu yaptık. Bunların hepsi organize suç örgütlerine yönelik. Tüm bu operasyonlarda 66 suç örgütü çökertildi. Vatandaşımızın tek bir dayanağı vardır, hukuk devletidir. Devletin kendisine hayatın olağan akışında kanun dışı iş ve işlemlerde yalnız bırakmayacağıdır.

"ACIMASIZ OLACAĞIZ"

Organize suç örgütlerine yönelik bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız ve milletimize musallat etmeyeceğiz, musallat olurlarsa acımasız şekilde mücadele edeceğiz. Kanun dışılıkla gelir elde etmeye çalışan ve etki alanını genişletmeye çalışan yapılardır. Uluslararası istihbaratların elemanları kanun dışı gelir elde etmeye çalışan ve dolaşıma sokan yapılardır. Biz her birine Operasyon düzenleyerek Türkiye'deki etki kabiliyetlerini kaldırmaya çalışan bir gayreti ortaya koyuyoruz.

REKLAM

50 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 400 GÖZALTI

Bugün yaklaşık 50 ilde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 18 suç örgütü şüphelisi 347 şahıs ile, silah temin eden 155 şahıs olmak üzere; toplam 502 hedef yönelik silindir kod adlı eş zamanlı planlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır."

GÜNDEM CHP'li Engin Altay 2023 bütçe görüşmelerinde iskambil oynadı