Meral Akşener’in ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi: Kimseyi dinlemeden o masaya yöneldi her şey önceden ayarlanmıştı Erzincan’ın Tercan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde “Yalan söylüyorsunuz” diye tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak, o anları anlattı. Kahvehanede önceden belirlenen kişilerle Akşener’in görüştürüldüğünü ve bu kişilere de kendi propagandalarını yaptırdıklarını söyleyen Budak şöyle konuştu: Çanakkale Şehitliğinde on binlerce İdlibli yatıyor. Onlar kim? Hepimiz kardeş değil miyiz? Tamamen orada bir propaganda vardı, benim tepkim de bu duruma oldu, yani yalana oldu.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2021, 09:09 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 09:32 İHA