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POLİTİKA

Meral Akşener’in ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi: Kimseyi dinlemeden o masaya yöneldi her şey önceden ayarlanmıştı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde “Yalan söylüyorsunuz” diye tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak, o anları anlattı. Kahvehanede önceden belirlenen kişilerle Akşener’in görüştürüldüğünü ve bu kişilere de kendi propagandalarını yaptırdıklarını söyleyen Budak şöyle konuştu: Çanakkale Şehitliğinde on binlerce İdlibli yatıyor. Onlar kim? Hepimiz kardeş değil miyiz? Tamamen orada bir propaganda vardı, benim tepkim de bu duruma oldu, yani yalana oldu.

Haber Merkezi İHA
Meral Akşener’in ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi: Kimseyi dinlemeden o masaya yöneldi her şey önceden ayarlanmıştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Kardeşi Süleyman Budak’ın 2016 yılında Van Çaldıran Tendürek Dağında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştüğünü belirten Yusuf Budak, yalan söylemlerle siyaset yapılmasına tepki gösterdiğini kaydetti. Kahvehanede önceden belirlenen kişilerle Akşener’in görüştürüldüğünü ve bu kişilere de kendi propagandalarını yaptırdıklarını öne süren Yusuf Budak şöyle konuştu:

  • “Kardeşim şehit düştü. Ben çiftçilik, besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Kahvehanede oturuyorduk. Meral Hanım içeri geldi. Bulunduğumuz masaya davet ettik. ’Yok ben gelmeyeceğim’ dedi, direkt oraya yöneldi. Kahveci arkadaşın dertlerini dinledi. Daha sonra Mustafa abi çıktı, ’Açız, 128 dolar nerede? Açlıktan ölüyoruz, yabancı uyrukluların burada ne işi var’ gibi söylemlerde bulununca ben de orada tepkimi gösterdim. ’Allah’tan korkun aç değilsiniz, yalan konuşmayın. Böyle siyaset olmaz’ dedim. Bu durum orada daha öncesinden ayarlanmış bir olay. Ben çiftçiyim, besicilikle uğraşıyorum. Yanımda 4 tane yabancı uyruklu vatandaş çalışıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bu yabancı uyruklu vatandaşları nereye göndereceğiz. Çanakkale Şehitliğinde on binlerce İdlibli yatıyor. Onlar kim? Hepimiz kardeş değil miyiz? Tamamen orada bir propaganda vardı, benim tepkim de bu duruma oldu, yani yalana oldu. ’Açız’ diyen Mustafa abi en az 4 bin-5 bin lira maaş alıyor, ense yapıyor. Kesinlikle planlı bir durumdu yaşanılanlar”

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kahvehaneyi ziyaret etti. Burada vatandaşlardan biri, Türkiye ekonomisine ve hükümete yönelik eleştirilerde bulununca kahvehanede bulunan şehit ağabeyi Yusuf Budak, 'Yalan söylüyorsunuz. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsunuz.' diyerek tepki gösterdi.


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