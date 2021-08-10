Gündem Meral Akşener bu kez Sivasta protesto edildi FETÖcünün kralı diye bağırıp istifaya çağırdı
POLİTİKA

Meral Akşener bu kez Sivas'ta protesto edildi: 'FETÖ'cünün kralı' diye bağırıp istifaya çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ziyareti sırasında protesto edildi. Akşener'i istifaya çağıran bir vatandaş, "FETÖ'cüsün" diye bağırdı.

Haber Merkezi İHA
Meral Akşener bu kez Sivasta protesto edildi: FETÖcünün kralı diye bağırıp istifaya çağırdı
Meral Akşener mitinginde arbede

Geçen hafta Bartın'da kendisini eleştiren bir vatandaşı azarlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de Sivas'ta tepkilerle karşılandı.

Zara ilçesinde kendisini bekleyen partililere mini bir miting düzenleyen Akşener, yanlarında çocukları da bulunan bir aile tarafından protesto edildi.

Akşener vatandaşı azarladı: Hakkım haram olsun hepinize
GÜNDEM
Akşener vatandaşı azarladı: Hakkım haram olsun hepinize

"FETÖ'cüsün"

Akşener, kendisini istifaya çağıran aileye, “Sen istiyorsan istifa ederim” şeklinde cevap verdi. Vatandaş ise "FETÖ'cüsün", "Kendisi FETÖ'cünün kralıdır" diye bağırdı.

Meral Akşener bu kez Sivas'ta protesto edildi: 'FETÖ'cüsün' diye bağırıp istifaya çağırdı
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Meral Akşener bu kez Sivas'ta protesto edildi: 'FETÖ'cüsün' diye bağırıp istifaya çağırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ziyareti sırasında protesto edildi. Akşener'i istifaya çağıran bir vatandaş, 'FETÖ'cüsün' diye bağırdı. Partililer aileye müdahale etmek isteyince arbede çıktı. Polis tarafları ayırdı.

Arbede yaşandı

Partililer aileye müdahale etmek isteyince arbede çıktı. Polis tarafları ayırdı.

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