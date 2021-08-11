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ERZİNCAN

Hükümeti Akşener'e şikayet eden vatandaşa şehit ağabeyinden tepki: Yalan söylüyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kahvehaneyi ziyaret etti. Burada vatandaşlardan biri, Türkiye ekonomisine ve hükümete yönelik eleştirilerde bulununca kahvehanede bulunan şehit ağabeyi Yusuf Budak, "Yalan söylüyorsunuz. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Erzincanda hükümeti Meral Akşenere şikayet eden vatandaşa şehit ağabeyi Yusuf Budaktan tepki: Yalan söylüyorsunuz
Şehit ağabeyi Budak, iktidarı Akşener'e şikayet edenlere tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan’da esnaf ziyareti yaptı. Akşener, kent merkezinin ardından Çayırlı ve Tercan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Tercan’da bir kahvehaneye giren Meral Akşener, bir vatandaşla sohbet etti.

Vatandaşın, ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak, oturduğu masadan ayağı kalkarak duruma sert tepki gösterdi.

Bir süre gergin anlar yaşanırken Akşener, kahvehaneden dışarı çıkarak esnaf gezisine devam etti.

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"Yalan söylüyorsunuz, akşama kadar keyif çatıyorsunuz"

Şehit ağabeyi Yusuf Budak, “Yalan söylüyorsunuz” şeklinde tepkisini sürdürerek şöyle konuştu:

“Allah’tan korkun. Yalan konuşmayın. Acından ölüyordunuz şimdi çok şeye sahipsiniz. Ne olmuş memlekete. Yalan konuşmayız. 90’lı yılları hatırlayın. Hepimiz kardeşiz. Terörle geçen yıllarda Tendürek’e çıkamıyorduk. Şimdi dört dörtlük askeri güce sahibiz. Açız, açız, açız diyor. Ne açız. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsun. İsrail’in, ABD’ye karşı dik duruyoruz.”

Hükümeti Akşener'e şikayet eden vatandaşa şehit ağabeyinden tepki: Yalan söylüyorsunuz
OYNAT 00:54
Hükümeti Akşener'e şikayet eden vatandaşa şehit ağabeyinden tepki: Yalan söylüyorsunuz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kahvehaneyi ziyaret etti. Burada vatandaşlardan biri, Türkiye ekonomisine ve hükümete yönelik eleştirilerde bulununca kahvehanede bulunan şehit ağabeyi Yusuf Budak, 'Yalan söylüyorsunuz. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsunuz.' diyerek tepki gösterdi.

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