Hükümeti Akşener'e şikayet eden vatandaşa şehit ağabeyinden tepki: Yalan söylüyorsunuz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kahvehaneyi ziyaret etti. Burada vatandaşlardan biri, Türkiye ekonomisine ve hükümete yönelik eleştirilerde bulununca kahvehanede bulunan şehit ağabeyi Yusuf Budak, "Yalan söylüyorsunuz. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2021, 18:08 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021, 19:16 İHA