40 derecelik sıcaktan kaçanların yeni rotası: Nav Göl

Erzincan’da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde, bunaltıcı sıcaktan kaçmak isteyen doğaseverler rotalarını Munzur Dağları’nın 2 bin 850 metre rakımındaki saklı güzelliği Nav Göl’e çevirdi. Kent merkezine göre yaklaşık 16 derece daha serin olan göl çevresi, ziyaretçilerine adeta doğal klima etkisi yaşattı.