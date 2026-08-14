'Ormanın hayaleti' Kemaliye’de böyle görüntülendi
07:52, 14/08/2026, Cuma
IHA
Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.
Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.
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