Merkel'in eski askeri danışmanı Erich Vad: Tahıl koridoru anlaşması Erdoğan'ın başarısı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in uzun yıllar askeri danışmanı olarak görev yapan emekli Tuğgeneral Erich Vad, Türkiye'nin çözüme kavuşturduğu tahıl krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN'IN BAŞARISI"

TRT'ye konuşan Erich Vad, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuğunun önemli olduğunu söyledi. Vad, tahıl anlaşmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olduğunu ifade etti.

"ANLAŞMAYA İMZA ATMAK SÜPER BİR OLAYDI"

Erich Vad, şöyle konuştu:

"Tahıl koridoru anlaşmasının ortaya çıkmasının gerçekten hem Rusya hem de Ukrayna ile aynı zamanda görüşen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın başarısı olduğunu söylemek lazım. Savaş esnasında bu anlaşmaya imza atmak süper bir olaydı"

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