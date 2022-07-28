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MERSİN

Mersin Valiliğinden LGBT kararı: Etkinlikler yasaklandı

Mersin Valiliği LGBT oluşumlarının kentte düzenlemeyi planladığı etkinlikleri yasakladı. Yapılan açıklamada, “Şehrimizde genel ahlakın korunması amacıyla LGBT oluşumlarının yapmayı planladığı her türlü etkinlik yasaklanmıştır" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin Valiliğinden LGBT kararı: Etkinlikler yasaklandı
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Mersin Valiliği, “kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması”, “suç işlenmesinin önlenmesi”, “genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması” gerekçesiyle Onur Haftası ile ilgili tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

  • Açıklamada, LGBTİ+ derneklerinin hiçbir etkinliğine izin verilmeyeceği belirtildi.

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'GENEL AHLAKIN KORUNMASI AMACIYLA...'

Mersin Valiliği’nin internet sitesinden paylaşılan açıklama şöyle: “Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/a ve 11/c maddelerine istinaden, LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri veya benzer oluşum ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla ilimizde açık ve kapalı yer toplantısı yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival, spor müsabakası, panel, konferans, seminer, film gösterimi vb.) Mersin il sınırları içerisinde 25.07.2022 tarihi saat 00.01’den itibaren 08.08.2022 tarihi saat 24.00’a kadar on beş (15) gün boyunca yasaklanmıştır.”

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