Gündem Kılıçdaroğlunun LGBT vaadine partiden destek
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’nun LGBT vaadine partiden destek

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cinsel yönelimi yasayla koruma altına alacaklarını vaat etmesi ardından Kadıköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi İrfan Gümrah, medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin verildiğini söyleyerek Osmanlı’ya da hakaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun LGBT vaadine partiden destek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sokak reklamları ile yaptığı LGBT açılımı yeni bir boyut kazandı. Eşcinseller için yasal düzenleme sözü veren CHP’den eşcincel evliliği öven ve Osmanlı’ya hakaret eden yeni bir çıkış geldi. Kadıköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi İrfan Gümrah, medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin verildiğini söyleyerek Osmanlı’ya da hakaret etti. Gümrah, “Artık dünyaya Osmanlı’nın eski o kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir” dedi.

Bakan Soylu'dan CHP'nin LGBT söylemlerine tepki: Tövbe ya Rabbi estağfirullah
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan CHP'nin LGBT söylemlerine tepki: Tövbe ya Rabbi estağfirullah

İrfan Gümrah
İrfan Gümrah

KILIÇDAROĞLU’NUN VAATLERİ

  • CHP’deki LGBT çıkışları sadece bununla sınırlı değil. Kılıçdaroğlu’nun aynı vaadi 11 Aralık 2021’de de dillendirdiği ortaya çıkmıştı. CHP’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile iktidara gelmeleri durumunda yapacakları ilk düzenlemeleri sıralayan Kılıçdaroğlu, sözü ‘cinsel yönelim’ ifadeleriyle perdeleyerek LGBT’ye getirmişti. “Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak” diye konuşan Kılıçdaroğlu, “Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz. Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağız. Geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri “Eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacak” sorularını akıllara getirirken bir yandan da büyük tepki çekmişti.

CHP'li Meclis Üyesi İrfan Gümrah: Medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişiler evleniyor Osmanlı'nın kör bakışından bakmamalıyız
OYNAT 00:40
CHP'li Meclis Üyesi İrfan Gümrah: Medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişiler evleniyor Osmanlı'nın kör bakışından bakmamalıyız
Kadıköy Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İrfan Gümrah, LGBT'lilerle ilgili yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Gümrah, medeni ülkelerde aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine izin verildiğini belirterek, 'Artık dünyaya Osmanlı'nın eski o kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir.' dedi.

CHP’li belediyeler 2019 yılında eşcinsellerin “Onur Haftası” adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?
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