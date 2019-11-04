Gündem Mersinde bulunan örümcek şaşırttı Üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıyor
MERSİN

Mersin haberleri: Mersin'de bulunan örümcek şaşırttı: Üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıyor

Mersin'de bulunan örümcek şaşırttı: Üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde yüzlerce yavrusunu üzerinde taşıyan örümcek görüntülendi. Tarlada çalışanlar emsallerinden daha büyük örümceği ilk gördüklerinde korktu ancak, dikkatlice bakınca örümceğin üzerindeki yüzlerce yavruyu fark ederek anne örümceği ilgiyle izlediler.

Haber Merkezi IHA
Örümcek, üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıyor.
Örümcek, üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıyor.

Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi Olukönü mevkisinde tarlada çalışanlar toprak ve çimlerin arasında emsallerinden yaklaşık 3 kat daha büyük bir örümceğin hareket ettiğini fark etti.

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Örümceği bulan köylüler sonrasında doğaya geri bıraktı.

İlk gördüklerinde korku yaşayan köylüler izlemeye devam ettikleri örümceğin üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıdığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Köylüler ilginç örümcek ve üzerinde taşıdığı yavruları cep telefonlarıyla kaydedip bir veteriner hekimden bilgi aldı.

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Örümceğin yavrularını çevreye adapte oluncaya kadar üzerinde taşıyacağını öğrenen köylüler örümceği doğaya bıraktı. Çekilen fotoğraf ve videoları inceleyen Veteriner Hekim Mehmet Önem, örümceğin kurt örümceği olduğunu söyledi.


"Annelik duygusu çok güçlü"

Kurt örümceklerinde annelik duygusunun güçlü olduğunu ifade eden Önem, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu ebeveynlik yani annelik özelliği ön planda olmasıyla tanınan bir örümcek. Yaklaşık 3-4 gün süreyle belki bu süre biraz daha uzun olabilir, yavruları doğaya adapte olana kadar sırtında gezdirir. Ve yavaş yavaş bunları doğaya bırakır. Bu özelliğinden dolayı araştırılan, çok derin araştırmalara konu olan bir örümcek cinsi."
    Kurt örümceği olduğu anlaşıldı.

Kurt örümcekleri avlarını kurt gibi takip ettikleri için bu adla anılıyor. Saldırgan olarak değerlendirilmeseler de kendilerini savunmak için ısırabildikleri biliniyor.

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