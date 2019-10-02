Türkiye'de bulunan en tehlikeli örümcek türleri nerede? En tehlikeli 9 örümcek türünden biri Bilecik’te görüldü! En tehlikeli 9 örümcek türünden biri Bilecik’te görüldü Dünyadaki en tehlikeli 9 örümcek türünden biri olarak bilenen kurt örümceği, Bilecik’te görüntülendi. Kurt örümceği hakkında bilgi veren Tuncay Erik, "Bu örümcek türü saldırgan olarak değerlendirilmese de çoğunlukla insanları kendilerini savunmak için ısırır. Kurt örümcekleri zehirlidir ancak ısırıkları tehlikeli sayılmaz" dedi.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 14:15 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 14:17 IHA