|
Reklam
Reklam
Gündem

Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Hatay’daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan tır, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

09:31 . 5/03/2023 Pazar
IHA
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır ve eşyalar yandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır ve eşyalar yandı.

Süleyman Burkankulu’nun sürücülüğünü yaptığı 15 AAT 927 kupa plakalı, 47 AAV 385 dorse plakalı ev eşyası yüklü olan ve Ankara yönüne giden özel bir firmaya ait tır, otoyol Tarsus Karakütük mevkiinde ilerlerken, kupa altı lastiklerinden henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede dorse bölümüne de sıçradı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır ve eşyalar yandı.Şans eseri yaralananın olmadığı yangında ev eşyaları ve tır kullanılamaz hale geldi.



#Mersin
#Tarsus
#Deprem
#Hatay
2 saat önce
default-profile-img
Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır alev alev yandı
Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: Akşener'in çağrıda bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş masum değil
Kahramanmaraş'ın 500 yıllık tarihi çarşısı depremde ayakta kaldı
Çiftlik evini silah imalathanesine çevirdiler
Bakan Karaismailoğlu: İçme suyu stoklarımızda bir sıkıntı yok
Nihat Kahveci: Ferdi'ye ceza makbuzu gelebilir
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.