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Gündem Mersinde yar saçların lüle lüle sloganıyla yola çıktı Mobil kuaför mahalle mahalle dolaşıyor, vatandaş memnun
MERSİN

Mersin’de 'yar saçların lüle lüle’ sloganıyla yola çıktı: Mobil kuaför mahalle mahalle dolaşıyor, vatandaş memnun

Mersin’de 'Yar saçların lüle lüle’ sloganıyla hizmete giren mobil kuaför, kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. İki kadın, iki erkek bölümü olmak üzere toplam 4 kişilik yeri olan araçta, kullan-at türü malzemeler yer alıyor. Makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Mobil kuaföre girmeden önce müşterilerin ateşi ölçülüyor.
Mobil kuaföre girmeden önce müşterilerin ateşi ölçülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete başlayan ve 700 nüfuslu Esenli Mahallesi ile açılışını yapan ’mobil kuaför’ otobüsü, şimdiye kadar Puğkaracadağ, Karadirlik, Kelahmet, Alanyalı, Darısekisi, Akarcave Karahacılı mahallelerine giderek toplam 163 kişi ile tepeden tırnağa ilgilendi.

Bu kuaförde yok yok


Bir berber ve kuaförde bulunan tüm donanıma sahip olan mobil kuaför, özellikle kuaförü ve berberi bulunmayan kırsal mahallelere gidiyor. Minimum haftanın 5 günü hizmet veren araç, ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. İki kadın, iki erkek bölümü olmak üzere toplam 4 kişilik yeri olan araçta, ’kullan-at’ türü malzemeler yer alıyor. Makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

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“İnsanların saçından tırnağına kadar her daim yanındayız”


Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, araçta kadın ve erkek kuaförlerin salgın riskine karşı çok dikkat ederek çalıştıklarını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda içlerinin rahat olmasını istedi. Sarıkaya, “Pandemiden dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Araç teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Önceliğimiz kırsal bölgeler. Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Kadın- erkek, yaşlı- genç kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Kentteki kadın ve erkek kuaföründe ne varsa aracımız bu şekilde tasarlandı. Haftanın minimum 5 günü kırsal mahallelerimize hizmet götüreceğiz. Bu proje şunu gösteriyor ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi, tabiri caizse insanların saçından tırnağına kadar her daim yanında” ifadelerini kullandı.

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“Tıraş olmak için Mersin’e gidecektim, şimdi ayağımıza geldi”


Esenli Mahallesi sakini 58 yaşındaki Rıfkı Eroğlu, mobil kuaför hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tıraş olmak için Mersin’e gidecektim, şimdi ayağımıza geldi. Çok güzel hizmet yapmışlar, arkadaşımız da güzel tıraş etti. Memnuniyet duydum, inşallah her zaman böyle fırsatlar da elimize geçer” dedi.

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  • Mobil kuaförde kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Nurgül Buse Erol ise “Çok beğendim. Saçımı kestiler, diğer ihtiyaçlarımı karşıladılar, çok ilgilendiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.


“Gerek güler yüzleri gerek hizmetleri gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladılar”

Karahacılı Mahallesi’nden Asiye Çopur, mobil kuaförün hem hizmetinden hem hijyeninden çok memnun kaldığını belirterek, “Köyümüzde şuan nar sezonu olduğu için işlerimiz çok yoğun. Hem zamandan tasarruf etmek hem de şehre gitmek maliyetli ve zor olduğu için mobil kuaför aracı bugün bizlere hizmet etti. Gerek güler yüzleri, gerek hizmetleri, gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladılar. Büyükşehir Belediyesine özellikle kadınlarımız için bu olanağı ayaklarımıza kadar getirdikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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