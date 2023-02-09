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Mersin'e getirilen depremzedeler KYK yurtlarına ve kamplara yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar, Mersin'in Silifke ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ve kamplara getirilmeye başlandı.

20:28 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Mersin'e gelen depremzedeler

Mersin'e gelen depremzedeler

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ilçedeki KYK yurtlarına ve 23 Nisan Gençlik Kampı'na toplam 3 bin depremzedenin yerleştirileceğini belirtti.

Kampa yerleştirilen Ali Rıza Çetinkaya, Kahramanmaraş'tan eşi ve 2 çocuğuyla geldiğini söyledi.

Depremde evlerinin yıkıldığını anlatan Çetinkaya, "Devletimizden Allah razı olsun. Burada odamız, sıcak yemeğimiz, içecek suyumuz var." dedi.


"Yaşadığımız şoku az da olsa burada atlatmaya çalışıyoruz"


Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen Vahit Has da depremin ardından kampta sıcak bir yuvaya kavuştuklarını dile getirdi.

Kampta her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Has, "Buradan memnunuz. Yaralarımızın birazcık da olsa sarılmasında büyük yararı oluyor. Biz o yaşadığımız şoku az da olsa burada atlatmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir hizmet. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

KYK yurduna yerleştirilen Abbas Duran, kaldıkları yerden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Buraya Kahramanmaraş'tan geldik. Kalacak yerimiz olmadığı için üniversitenin kendi açtığı bir yer vardı orada kalıyorduk, imkanlar kısıtlıydı. Sonra burayı öğrendik. Kayıt yaptırdık. Şimdi kaldığımız yerden gayet memnunuz. Burada her şey var. Sıcak yatağımız, 3 öğün yemeğimiz, kalacak yerimiz ve suyumuz var."

Malatya'dan ailesiyle gelen 16 yaşındaki Enes Güvenç ve Adıyaman'dan Berat Sünger de kampta her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, ilgililere teşekkür etti.


#Gençlik Kampı
#KYK
#Mersin
#Silifke
#deprem
39 dakika önce
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Mersin'e getirilen depremzedeler KYK yurtlarına ve kamplara yerleştiriliyor
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