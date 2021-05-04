Meteoroloji uyarmıştı: Çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EGE

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





















GÜNDEM Zeytinburnu kendini fotoğraflarla anlatıyor