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​Bolu’nun iç suları balık kaynayacak​

Abant Alabalık Üretim Tesisi’nde üretilen Abant alası ve mercan alabalıklar, göl ve derelere bırakılarak balık popülasyonun artması sağlanıyor. Diğer şehirlerde de balık saldıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Serpil Uysal, “Bu yıl 620 bin alabalık, göl, gölet ve derelere bırakılacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bolu’nun iç suları balık kaynayacak​
​Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanlarında yakalanan Abant alası ve mercan alabalıklar, tesise getirilerek üremeleri sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Abant Alabalık Üretim Tesisi’nde her yıl yetiştirilen yüz binlerce Abant alası ve mercan alabalık, göl, gölet ve derelere salınıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen “Orman İçi Suların Balıklandırılması” projesi kapsamında, göl, gölet ve derelerde balık popülasyonunu artırma çalışmaları devam ediyor.

  • Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanlarında yakalanan Abant alası ve mercan alabalıklar, tesise getirilerek üremeleri sağlanıyor. Yumurtadan çıkan alabalık yavrularının, tesiste bulunan havuzlara alınarak göl ve derelere bırakılacak boya ulaşması bekleniyor.

ÜRETİM HER YIL ARTIYOR

İstenen boya ulaşan yüz binlerce alabalık yavrusu, ekipler tarafından başta Abant Gölü olmak üzere belirlenen göl ve derelere bırakılarak, balık popülasyonunun artmasına destekte bulunuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Serpil Uysal, tesisin 2015’te ilk üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. Uysal, ilk yıl 100 bin balık üretimi olduğunu dile getirerek, “Sonraki yıllarda bu artarak devam etti. Şu anda tesiste yıllık 600 binin üzerinde balık üretimi gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

KOMŞU İLLERDE DE BALIK SALINIYOR

  • Tesiste kapalı devre bir sistemin olduğunu, tesisin dışında da havuzların bulunduğunu anlatan Uysal, “2020 yılı içerisinde 600 bin alabalık yavrusu ürettik. Bunun tamamını göl, gölet ve derelere bıraktık. Bu üretimin 400 binini ise Abant Gölü’ne bıraktık. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından programa alınan diğer illerde göl, gölet ve derelere salım gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Uysal, bu sene de üretimin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, “Bu yıl da 12 farklı bölgede alabalık salımı devam edecek. Bunun yine 400 bini Abant Gölü’ne olacak. Bu sene Sülüklügöl biraz daha ağırlıklı olacak. Orada stok tespit çalışmamız var. Balıklandırma faaliyetlerimiz olacak. Bu yıl hedefimiz Abant Gölü başta olmak üzere toplamda 620 bin alabalığı, göl, gölet ve derelere bırakmak” dedi.

‘ABANT ALASI KORUNMALI’

  • Literatüre 1954’te giren Abant alasının, Abant Gölü’ne özgü endemik bir tür olduğuna değinen Uysal, şunları kaydetti: “Korunması gereken bir balık türü. Abant alasını kırmızı benekli alabalıktan ayıran şey, kahverengi halkanın içerisindeki siyah benekleri. Koyu sarı bir rengi var. Siyah benekleriyle de diğer alabalıktan ayrılıyor. Oldukça büyük bir tür. Şu ana kadar Abant Gölü’nde elde ettiğimiz en büyük balık. Abant alası, 3 yılda ergenliğe ulaşıyor ve yumurta vermeye başlıyor.”
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