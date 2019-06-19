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Meteorolojiden 60 ile yağış uyarısı! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Adana, Muğla hava durumu

Meteorolojiden 60 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, ilk saatlerde Samsun'un doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, İzmir, Manisa, Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Ankara'nın ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak IHA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, ilk saatlerde Samsun'un doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, İzmir, Manisa, Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Ankara’nın ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hava durumu haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri ile zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çeşme Yarımadası dışında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve doğu kesimleri ile zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bu sabah ilk saatlerde doğu ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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