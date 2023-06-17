Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı: 'Dikkatli ve tedbirli olunmalı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), Samsun, Sinop ve Ordu için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. MGM ve valiliklerden yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Samsun, Sinop ve Ordu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.