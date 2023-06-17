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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı: 'Dikkatli ve tedbirli olunmalı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Hatay ve Osmaniye çevreleri başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yapılan değerlendirmede ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

18:29 . 17/06/2023 Cumartesi
AA
Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Göksun, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu, Nurdağı ve İslahiye'de yarın aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Adana
#Doğu Akdeniz
#Gaziantep
#gök gürültülü
#Hatay
#Kahramanmaraş
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#osmaniye
#sağanak
#uyarı
26 dakika önce
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