Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), Samsun, Sinop ve Ordu için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. MGM’den yapılan açıklamada, “18 Haziran Pazar akşam saatlerine kadar Sinop’un ve Ordu’nun iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarılarına yer verildi.