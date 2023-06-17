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Meteorolojiden Samsun, Sinop ve Ordu için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), Samsun, Sinop ve Ordu için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. MGM ve valiliklerden yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Samsun, Sinop ve Ordu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:48 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Samsun, Sinop ve Ordu 5 günlük hava durumu: Sağanak yağış uyarısı

Samsun, Sinop ve Ordu 5 günlük hava durumu: Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), Samsun, Sinop ve Ordu için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. MGM’den yapılan açıklamada, “18 Haziran Pazar akşam saatlerine kadar Sinop’un ve Ordu’nun iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarılarına yer verildi.

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Samsun 5 günlük hava durumu için

SİNOP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Sinop 5 günlük hava durumu için

ORDU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ordu 5 günlük hava durumu için

SAMSUN VALİLİĞİ DE UYARDI

Samsun Valiliğinden yapılan uyarıda ise “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre; ilimiz genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 17 Haziran Cumartesi günü saat 23.00 ve 18 Haziran Pazar günü saat 16.00 saatleri arasında yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.



#Samsun
#Sinop
#Ordu
#hava durumu
#Samsun Valiliği
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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Meteorolojiden Samsun, Sinop ve Ordu için sağanak yağış uyarısı