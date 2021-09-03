Meteorolojiden İstanbul dahil dört ile sağanak uyarısı!

Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İL İL HAVA DURUMU
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
GÜNDEM
İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı
FOTOĞRAF 9
Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde 11 Ağustos’ta Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel nedeniyle bazı binalar yıkılırken bazı binalarda da ağır hasar oluştu.
Zarbana Çayı’nın taşması nedeniyle Özlüce köyünde büyük yıkım yaşandı. Sel anında kaçmak isteyen 8 kişi, bir anda gelen sel sularında mahsur kaldı. Sel sularında mahsur kalan 8 kişinin hemen yakınında bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojman binasının yıkılması sonrasında sel sularının yön değiştirdi. Bu sayede kiremitlerin ve istinat duvarının üzerinde mahsur kalan 8 kişi, sel sularına kapılmaktan son anda kurtulmuş oldu.
Ayrıca sel esnasında Özlüce Köyü Cami İmam Hatibi Nadir Güler, sel sularından kendisini kurtarmak için mücadele ederken bir köpeğin selde mahsur kaldığını gördü. 3-4 metreyi bulan sel sularına rağmen Özlüce Köyü Cami İmam Hatibi Güler, yavru köpeği sel sularından kurtararak güvenlik alana bıraktı, ardından kendisi de istinat duvarının üzerine çıkarak demirlere tutunarak sel sularının dinmesini bekledi. Cami İmamı Güler, aynı zamanda yaşadıklarını cep telefonuna anbean kaydetti.
Sel felaketinin yaşandığı İnebolu ilçesine bağlı Özlüce Köyünde Cami İmam Hatibi Nadir Güler, sel nedeniyle her yerin çamur ve balçık içerisinde kaldığını belirterek, “Özlüce Köyü Yeni Camii’nde 2 yıldır görev yapıyorum. Sel anında eşim, çocuklarım ve kayınvalidem ile ayrı kaldık, ikiye bölündük. Ben, onları kurtarmaya gelirken köpek yavrusunu gördüm çöplüğün olduğu kısımda. Köpek yavrusunu kurtardım, ondan dolayı onun hikmetinden midir nedir bilmiyorum eşimi, çocuğumu ve kayınvalidemi alıp ayrı yerde 3 tanede komşum vardı, onlarla birlikte güvenli bir noktaya geçerek selden kendimizi kurtardık. Ömrü hayatımda böyle bir afet görmedim. Rabbim bizleri böyle afetlerden korusun” dedi.
Üst üste yığılı kiremitlerin üzerinde konteynerın yer değiştirmesiyle su seviyesinin yükseldiğini belirten Güler, “Bu yüzden kiremitler oynamaya başladı. Eşim bana telefon açtığında feryat figan ediyor. Altlarında kiremitlerin oynadığını söyledi. Benimde mahsur kaldığım yer ile ailemin mahsur kaldığı yer arasında 50 metre var ya da yok. 50 metrelik alanda birbirimize kavuşmak 40 dakikayı buldu. Onların yanına gelirken iki tane köpek yavrusunu gördüm, bir tanesi alt tarafı girdiği için oraya giremedim, o orada öldü. Diğer yavru köpek sele kapılmak üzere iken çöp konteynerın yanından alıp onu kurtardım” diye konuştu.
Orman dairesinin lojmanının yıkılması üzerine sel sularının yön değiştirmesiyle hayatta kaldıklarını söyleyen Güler, “Kendi başıma eve gitmek durumunda kaldığımda eve girmeyi düşünüyorum. Ama bir baktım evin içerisi tamamen sularla dolmuş. Tavuklarımın bir bir öldüğünü gözümle gördüm. Bundan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok dedim, sonumuz geldi. Yan tarafımdan bir tane araç, arkasından bir araba daha, bir araba daha derken köyümüzün denizle mesafesi birleşti. Artık ölümün kaçınılmaz olduğunu düşünüyordum ki Orman dairesinin lojmanı yıkıldı. Sel suları orman dairesinden doğru tarafa dere yaptı. Anladım ki o zaman Allah’a şükürler olsun kurtulduk, feraha erdik. Ondan sonra ben düştüm ailemin derdine. Tek elimle kendimi tutuyorum, telefonlara bakamıyorum. İstinat duvarı da yıkıldı olduğum yerde, şans eseri hayatta kaldık” şeklinde konuştu.
Ömrü hayatında böyle bir afeti görmediğini söyleyen Güler, “Ben, ölümle burun buruna geldim hatta çocuğunun ‘baba biz ölümle savaştık, sen neredeydin” dedi.
Ailesini kurtarmaya gelirken köpek yavrusunu kurtardığını ve onun hikmeti sayesinde ailesine ulaşabildiğini anlatan Güler, “Onları kurtarmaya gelirken çökmenin olduğu kısımda bir köpek yavrusu gördüm ve bulunduğu yerden alıp yukarıya koydum. Onun hikmetinden midir bilmiyorum ama hanımı çocuğumu kayınvalidemi kurtarabildim. Bir de komşularımız vardı. Hanımımla birlikte 8 kişiyi kurtardım. Onlarla beraber karşıya geçerek, selden kendimizi kıyıya çıkardık. Küçük çocuğum bana “Baba biz ölümle savaştık sen neredeydin sorusunu sordu. Ömrü hayatım boyunca böyle bir afet görmedim. Rabbim bizleri daha beter afetlerden korusun. Birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Kurtuluşumuz Rabbimin bir lutfüydü” ifadelerini kullandı.
Selde yıkılan bina suların yönünü değiştirdi: 8 kişinin hayatı kurtuldu
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojman binasının yıkılması sonucu sel sularının yön değiştirmesiyle 8 kişinin hayatı kurtuldu.
FOTOĞRAF 6
Kentte, 11 Ağustos’ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından, sel ve heyelanlar meydana geldi. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, 10 kişi yaşamını yitirdi.
İlçede hayatın normale döndürülmesi için alt ve üst yapıda çalışmalar sürüyor. Sel afetinde 56 dükkanın yıkıldığı Ayancık Sanayi Sitesi'nde esnaf için 20 günde geçici yeni dükkanlar inşa edildi. Selde iş yeri hasar gören esnaf, alt yapısı tamamlanan, su ve elektriği bağlanan 75 metrekarelik dükkanlara önceki gün yerleşmeye başladı.
Esnaf Cihat Açıkgöz, “Burada yapılan uygulama çok doğru bir adım bence. Mağdur olan arkadaşlarımız için iyi olacak. Geçici bir süreliğine bile olsa yaralara merhem olacak. Biz de sıkıntı yaşadık, o günden beri çalışma fırsatı bulamadık. Sanki yeni bir iş yeri açıyormuş gibiyiz” diye konuştu.
Esnaf Hasan Yılmaz da devletin ilk günden itibaren kendilerine destek olduğunu belirterek, “Sanayi çok kötü durumdaydı, sanayinin ayağa kalkması için devletimiz elinden geleni yaptı. Benim de dükkanım yıkıldı. Şimdi toparlanmaya çalıyorum. Yetkililer kira gibi çeşitli yardımlar da yapılacağını söylediler. Devletimize güveniyorum. Dükkanı yıkılan bazı arkadaşlarımız için de dükkanlar inşa ediliyor, inşallah herkes için hayırlı olur” dedi.
Dükkanının selde yıkıldığını ve zor günler geçirdiklerini anlatan Hasan Özdemir ise, “Hiçbir malzememi kurtaramadım. Devletimiz burada dükkanları yapıp bize teslim edecek. Bizler de bir an önce dükkanlarımıza kavuşmak için çalışıyoruz. Daha fazla mağdur olmamamız için devletimiz büyük gayretle çalışıyor, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Sinop'ta yaralar sarılıyor: Sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar kuruldu
Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği selde 56 dükkanın yıkıldığı Ayancık Sanayi Sitesi'nde, 20 günde geçici yeni dükkanlar inşa edilip, teslim edildi. Selde iş yeri hasar gören esnaf, alt yapısı tamamlanan, su ve elektriği bağlanan 75 metrekarelik dükkanlara yerleşmeye başladı. Esnaf Cihat Açıkgöz, "Sanki yeni bir iş yeri açıyormuş gibiyiz” dedi.