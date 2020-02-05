Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya’nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi 05 Şubat 2020, 09:22 Son Güncelleme: 05 Şubat 2020, 09:33 İHA