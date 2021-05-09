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ORDU

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu iken diğer bölgelerde ise yağış bekleniyor. Yurdun bazı bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece altına inecekken rüzgar ise kuvvetli esecek. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE, 21°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 21°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 17°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ, 20°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 27°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 27°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 30°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA, 32°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 29°C Az bulutlu ve açık
HATAY, 30°C Az bulutlu ve açık
MERSİN, 27°C Az bulutlu ve açık
ANKARA, 19°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 18°C Parçalı bulutlu
KONYA, 22°C Parçalı bulutlu
BOLU, 16°C Parçalı bulutlu
KASTAMONU, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 16°C Parçalı bulutlu
AMASYA, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AĞRI °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADIYAMAN, 31°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR, 31°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 30°C Parçalı ve az bulutlu.

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