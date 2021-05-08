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Gündem Kum fırtınası cami minaresini devirdi
AKSARAY

Kum fırtınası cami minaresini devirdi

Aksaray'da gün içinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle bir caminin minaresi devrildi. Yaklaşık bir saat süren fırtına, Konya'da da ağaçların devrilmesine neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Aksarayda kum fırtınası cami minaresini yıktı
Aksaray'da kum fırtınası minareyi devirdi.

Aksaray ve ilçelerinde saat 17.00 sularında etkisini arttıran rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi.

Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle bazı vatandaşlar paniğe kapıldı.

Caminin minaresi devrildi

Ortaköy ilçesinde şiddetini arttıran rüzgar Çiftevi Köyü’nde bir caminin minaresini devirdi. Devrilen minarenin parçaları, caminin içerisine ve çevresine dağıldı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İlçede bazı ahırların da çatıları uçtu.

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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen kısa süreli kum fırtınası Enbiya Cami'nin minaresindeki kubbeyi devirdi.

Konya'da da etkili oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde de şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Rüzgarın neden olduğu kum fırtınası sebebiyle ilçeyi toz bulutu kapladı.

İHA

Dev kum fırtınası böyle geldi
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Dev kum fırtınası böyle geldi
Körfez ülkesi Umman'ın kuzeyindeki Ez Zahira bölgesinde büyük bir kum fırtınası meydana geldi. Bölgede gökyüzünü sarıya çeviren dev fırtına, hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi.

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