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MANİSA

Meteoroloji'den Manisa'ya 'kuvvetli yağış' uyarısı: Tüm gün sürecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa il geneli için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların tüm gün süreceği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden Manisaya kuvvetli yağış uyarısı: Tüm gün sürecek
Manisa'da kuvvetli rüzgar sonrası devrilen ağaç.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"13.12.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren başlayacak ve gece yarısına kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların metrekareye 21-50 kg yağış bırakması bekleniyor. Manisa il merkezi ve batı ilçeleri Gördes, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli metrekareye 51-75 kg arasında olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, rüzgar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Yağışların tüm gün süreceği bildirildi.

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
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Yapılan en son hava durumu değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Hava sıcaklığından önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadenizde kuvvetli ve fırtına (50-70 kmsa), Egede yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
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EdirneTuruncu kodla uyarıldı.
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KırklareliTuruncu kodla uyarıldı.
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TekirdağTuruncu kodla uyarıldı.
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İstanbulTuruncu kodla uyarıldı.
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ÇanakkaleTuruncu kodla uyarıldı.
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BalıkesirTuruncu kodla uyarıldı.
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BursaTuruncu kodla uyarıldı.
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İzmirTuruncu kodla uyarıldı.
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AydınTuruncu kodla uyarıldı.
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MuğlaTuruncu kodla uyarıldı.
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KocaeliSarı kodla uyarıldı.
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YalovaSarı kodla uyarıldı.
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SakaryaSarı kodla uyarıldı.
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DüzceSarı kodla uyarıldı.
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ZonguldakSarı kodla uyarıldı.
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BartınSarı kodla uyarıldı.
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KastamonuSarı kodla uyarıldı.
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KarabükSarı kodla uyarıldı.
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AfyonkarahisarSarı kodla uyarıldı.
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BilecikSarı kodla uyarıldı.
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KütahyaSarı kodla uyarıldı.
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ManisaSarı kodla uyarıldı.
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UşakSarı kodla uyarıldı.
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BoluSarı kodla uyarıldı.
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DenizliSarı kodla uyarıldı.
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IspartaSarı kodla uyarıldı.
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BurdurSarı kodla uyarıldı.
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AntalyaSarı kodla uyarıldı.
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Turuncu kod nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Sarı kod nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteorolojiden birçok ile 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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