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Meteorolojiden Bursa için son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz’de sağanak, doğuda ise kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulunuldu. Peki Bursa’da sağanak yağış saat kaçta başlayacak? İşte Bursa hava durumu son bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BURSA HAVA DURUMU: Yarın Bursa’da hava nasıl olacak yağmur var mı
Meteoroloji Bursa hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulunuldu. Yarın 04.00’dan başlayıp yarın gece saat 22.00’a kadar sürmesi kuvvetli yağış uyarısında (21-50 kg/m2) şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa’da, yarın (13.12.2022 Salı günü Balıkesir, Bursa ile zamanla Bilecik, Kütahya, Uşak, Muğla, Denizli’nin güney ve batısı, Eskişehir ve Ankara’nın kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın’ın kıyı kesimleri, Manisa ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, Güney Ege kıyı kesimlerinde küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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