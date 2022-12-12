Özgün Kısmi emeklilik nedir, nasıl olunur?
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Kısmi emeklilik nedir, nasıl olunur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin çözümü için herkesi dinliyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Bu ayın sonuna kadar meclise getirilecek" dedi. Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesinde yaş şartının olup olmayacağını merak ederken, bir yandan da kısmi emeklilik araştırmasını yapıyor. 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresini dolduran kadınlar ile erkek SSK'lı çalışanlar yaş kriterini yerine getirdikten sonra emekli olabiliyor. Peki EYT kısmi emeklilik şartları neler? EYT düzenlemesi kısmi emeklilik olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kısmi emeklilik SGK ve Bağkur yaş şartı nedir? Kısmi emeklilikle EYT’li olunur mu?
Kadın ve erkeklerde kısmi emeklilik şartları

Milyonların merakla beklediği asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde geri sayım sürüyor. EYT ile ilgili kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi. İşte EYT düzenlemesinin merak edilenleri.

Kısmı emeklilik nedir?

Birtakım çalışanlar prim günü şartını tamamlayamamış ve yaşı ilerlemişse onlar için normal emeklilikten daha az prim günü ve daha yukarıdaki yaşlar için sağlanan bir emeklilik. EYT düzenlemesi kısmi emeklilik şartlarında bir değişiklik yapmaz.

SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için şart nedir?

Bir de primlerini tamamlama imkanı bulamayanlar var. Bu sigortalılar için ise kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için üç şart bulunuyor. Bunlar;

  • 3.600 gün (10 yıl) primi tamamlamak,
  • 15 yıllık sigortalılık süresi ve,
  • Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşını da doldurmak.

Kısmi emeklilik için bu şartlardan üçünün de tamamlanması gerekiyor.

Şu anki mevzuaata göre onun tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan bir yaş şartı da bulunuyor.

BAĞ-KUR'DA 5400 PRİM GÜNÜ ÖNE ÇIKIYOR

Bağ-Kur'da kısmi emeklilik ise farklı olarak uygulanıyor. Burada 15 yıl yani 5400 gün prim kısmi emeklilik için yeterli oluyor. Burada hesaplama yapılırken önemli bir tarih ortaya çıkıyor. O da 1 Ekim 1999. Bu tarihe göre yaş şartı da belirleniyor.

Kısmi emeklilik için 01.10.1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 5400 gün prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor.

1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli olarak emeklilik yaşı değişiyor. 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan kadın sigortalılar, 5.400 gün prim ödemek ve 50 yaşını doldurmak şartıyla emekliliğe hak kazanıyor.

1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Burada da eğer SSK'dada olduğu gibi bir yaş indirimi uygulanırsa 15 yılı dolduranlardan kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabilecek.

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