Özgün EYT emekliliği için prim ve yıl şartı nedir? EYT yasası detayları
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EYT emekliliği için prim ve yıl şartı nedir? EYT yasası detayları

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme Türkiye'de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Son dönemin yoğun olarak araştırılan konusu 'EYT yaş sınırı, şartı ne olacak' sorusu olurken 2 tarih öne çıktı. Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı da bugün yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddeleri arasında EYT düzenlemesi de var. Peki kimler EYT'li kimler kapsama girecek? EYT'de bir yaş şartı olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​EYT son dakika haberleri: Kimler EYTli kimler kapsama girecek? EYTde bir yaş şartı olacak mı?
EYT düzenlemesi: Emeklilikte yaş şartı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın ekonomide ana gündem maddesi EYT yasası ve asgari ücret olacak. Bugün gerçekleşecek kritik toplantının saat 15:30'da başlaması ve Cumhurbaşkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde alınan kararları duyurması bekleniyor.

EYT prim gün sayısı kaç?

EYT düzenlemesi için artık son viraja girilirken, yasanın burada işçi-işveren ve devleti direkt ilgilendirmesinden dolayı Bakanlık ince eleyip sık dokuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü EYT çalışması 2022 yılının ikinci yarısında hızlandı. Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tabi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, bu rakamın Ocak 2023'te 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor.

Bakan Vedat Bilgin
Bakan Vedat Bilgin

Vedat Bilgin’den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de Bakanlığın bütçe görüşmeleri için konuşma yaparken milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar madde madde şöyle:

EYT yasa tasarısını Ocak ayı gelmeden Meclis'e getirmeyi planlıyoruz. EYT düzenlemesi en kapsamlı şekilde olacak. İşçi-işveren herkes dinlenecek. Yaş şartı kalktığı zaman emeklilik için 1,6 milyonu aşkın hak sahibi var.

EYT düzenlemesi ne zaman açıklanacak?

Bakanlık, yaş şartı olmadan aylar süren EYT çalışmasını tamamladı. Çalışmanın bu teknik boyutunun tamamlanması nedeniyle artık ince ayarlar kaldı. Yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Yaş şartının tamamemn kalktığı durum özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilmesi sonrası taslaklar masaya yatırılacak. EYT yasası, asgari ücret 2023 ile beraber Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi olacak. Bu iki maddenin gündeme gelmesi bekleniyor.

EYT'de bir yaş şartı olacak mı?

Bakan Bilgin'in teknik konularda, Bakan Nebati'nin ise bütçe konusunda verilerini paylaştığı toplantı da emeklilikte yaşa takılanlar için geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Bakan Bilgin yaş şartı olmadığı takdirde emeklilik koşullarını açıklarken, EYT yasası için yapılan bu toplantıda yeniden yaş şartı gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. EYT şartları ne olacak? EYT yaş sınırı olacak mı? İşte tüm bu sorularla beraber EYT düzenlemesi konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

EYT yasasında neler var?

EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, EYT düzenlemesinin maddeleri şunlar:

  1. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
  2. Prim gününün tamam olması
  3. Sigortalılık süresinin dolmuş olması

Kimler EYT kapsamına giriyor?

İlk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olup, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak yaşını dolduramamış olanlar giriyor. Bakan Bilgin'in son açıklamasına göre, emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağı, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı + kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabileceği anlaşılıyor.

Yaş şartı kalkarsa EYT’liler ne zaman, kaç yaşında, kaç prim günle emekli olur?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor.

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