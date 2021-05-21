Gündem Üç il için kuvvetli sağanak uyarısı
KASTAMONU

Üç il için kuvvetli sağanak uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden son dakika açıklaması: Üç il için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların başlayacağı ifade edildi.

Yağışların zamanla etkisini artırarak gece saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı!

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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