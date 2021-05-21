Meteorolojiden 12 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmesinde Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Kuzeybatı kesimlerde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Batı Karadeniz (Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın) ile gece saatlerinden itibaren Kastamonu, Sinop’un iç ve batı kesimleri, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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