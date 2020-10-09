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İSTANBUL

Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri: 9 Ekim hava durumu nasıl, İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan son dakika açıklamalarında, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış, fırtına ve dolu görüleceği belirtilmişti. Beklenen yağışlar Trakya, İstanbul, Bursa gibi illerimizde yaşanırken, bugüne yönelik uyarılar da geldi. Peki 9 Ekim Cuma günü hava durumu nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? İşte 9 Ekim hava durumu tahmini...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağanak yağışlar bugün de devam edecek.
Sağanak yağışlar bugün de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalardır Marmara bölgesinde dolu yağışı görüleceği yönünde telkinlerde bulunuyordu. Beklenen dolu ve sağanak yağış dün yaşandı. Bu noktada, sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşlar ise, ‘Bugün hava durumu nasıl, 9 Ekim hava durumu’ sorularının yanıtını merak ediyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in Batısı, İç Anadolu'da sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

İstanbul'un sağanak etkisini sürdürüyor: Valilikten açıklama
GÜNDEM
İstanbul'un sağanak etkisini sürdürüyor: Valilikten açıklama

9 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 12 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden 12 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dolu korkusu sürücülere bunu da yaptırdı: Kapalı pazar yerlerine akın ettiler
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Geçtiğimiz 19 Eylül akşamı ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını unutmayan sürücüler ilçedeki kapalı pazar yerlerini adeta işgal etti. Ancak Aliçetinkaya, Altınova ve Küçükköy Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerlerine araçlarını park eden sürücülerin yoğunluğu kargaşayı da beraberinde getirdi.
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Kapalı pazar yerlerini hınca hınç dolduran otomobiller sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen pek çok sürücü otomobillerini pazar yerinden dışarıya çıkaramadı.
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Ticari minibüslerin de hatalı parklar nedeniyle mahsur kaldığı kapalı pazar yerlerine polis ve belediye zabıta ekiplerinin müdahaleleri bile sorunu çözmeye yetmedi.
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Araçlarını kapalı pazar yerinden dışarı çıkaramayan Kazım Arslan, Soner Demirayak, Yunus Çelik ve Rıza Beset isimli sürücüler dolu yağacak korkusuyla adeta balık istifine dönen kapalı pazar yerinde araçlarına ulaşmakta bile güçlük çektiklerini belirtti ve işlerine gidememekten yakındılar.
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Aliçetinkaya Mahallesi Muhtarı Halil Gencer ise, mahalledeki araç sahiplerinin dolu yağacak korkusuyla kapalı pazar yerine akın ettiğini belirterek, Mal canın yongasıdır. 19 Eylül akşamı yağan dolu yüzlerce aracın kaportasına zarar vermiştir. Bugünkü durumun sebebi bu korku dedi.
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Öte yandan kapalı pazar yerlerinde araçlarını park edemeyen sürücüler ise otomobillerini halı ve kilimlerle muhafaza altına almaya çalıştıkları gözlendi.
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Dolu korkusu sürücülere bunu da yaptırdı: Kapalı pazar yerlerine akın ettiler
Meteorolojinin uyarısının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kapalı pazar yerleri araçların akınına uğradı.

İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
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Perşembe ve Cuma günleri için İstanbul'da il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı.
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Sancaktepe ve Maltepe'de araçlarını sokağa park etmek zorunda olan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.
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Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.
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Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı.
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Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı.
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Araçların üzerine serilen yumuşak halı ve battaniyelerin üzerinde yatan kediler gülümseten görüntüler oluşturdu.
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Aracının üzerini naylon muşamba ile kapatmaya çalışan Halil Erdem; “İstanbul'un kapalı otopark sorununu çözmeye çalışıyorum.
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Kendi çapımızda önlemimizi almaya çalışıyoruz. Dolu yağacağını haber aldık, tam emin değiliz ama elimizden geldiğince aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.
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Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.
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Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü.
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Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun.
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Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum şeklinde konuştu.
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Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti.
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.
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İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
Meteoroloji'nin perşembe ve cuma günleri için İstanbul'a yönelik şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı. Çok sayıda vatandaş arabasını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ederken, aracını evinin önünden ayırmayan ise halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.


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