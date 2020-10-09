Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgileri: 9 Ekim hava durumu nasıl, İstanbul'da yağmur yağacak mı?
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan son dakika açıklamalarında, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış, fırtına ve dolu görüleceği belirtilmişti. Beklenen yağışlar Trakya, İstanbul, Bursa gibi illerimizde yaşanırken, bugüne yönelik uyarılar da geldi. Peki 9 Ekim Cuma günü hava durumu nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? İşte 9 Ekim hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalardır Marmara bölgesinde dolu yağışı görüleceği yönünde telkinlerde bulunuyordu. Beklenen dolu ve sağanak yağış dün yaşandı. Bu noktada, sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşlar ise, ‘Bugün hava durumu nasıl, 9 Ekim hava durumu’ sorularının yanıtını merak ediyor.
SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in Batısı, İç Anadolu'da sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
9 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.