Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek

Sağanak yağışlar bugün de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalardır Marmara bölgesinde dolu yağışı görüleceği yönünde telkinlerde bulunuyordu. Beklenen dolu ve sağanak yağış dün yaşandı. Bu noktada, sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşlar ise, ‘Bugün hava durumu nasıl, 9 Ekim hava durumu’ sorularının yanıtını merak ediyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in Batısı, İç Anadolu'da sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

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9 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FOTOĞRAF 7 Geçtiğimiz 19 Eylül akşamı ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını unutmayan sürücüler ilçedeki kapalı pazar yerlerini adeta işgal etti. Ancak Aliçetinkaya, Altınova ve Küçükköy Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerlerine araçlarını park eden sürücülerin yoğunluğu kargaşayı da beraberinde getirdi. Kapalı pazar yerlerini hınca hınç dolduran otomobiller sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen pek çok sürücü otomobillerini pazar yerinden dışarıya çıkaramadı. Ticari minibüslerin de hatalı parklar nedeniyle mahsur kaldığı kapalı pazar yerlerine polis ve belediye zabıta ekiplerinin müdahaleleri bile sorunu çözmeye yetmedi. Araçlarını kapalı pazar yerinden dışarı çıkaramayan Kazım Arslan, Soner Demirayak, Yunus Çelik ve Rıza Beset isimli sürücüler dolu yağacak korkusuyla adeta balık istifine dönen kapalı pazar yerinde araçlarına ulaşmakta bile güçlük çektiklerini belirtti ve işlerine gidememekten yakındılar. Aliçetinkaya Mahallesi Muhtarı Halil Gencer ise, mahalledeki araç sahiplerinin dolu yağacak korkusuyla kapalı pazar yerine akın ettiğini belirterek, Mal canın yongasıdır. 19 Eylül akşamı yağan dolu yüzlerce aracın kaportasına zarar vermiştir. Bugünkü durumun sebebi bu korku dedi. Öte yandan kapalı pazar yerlerinde araçlarını park edemeyen sürücüler ise otomobillerini halı ve kilimlerle muhafaza altına almaya çalıştıkları gözlendi. Dolu korkusu sürücülere bunu da yaptırdı: Kapalı pazar yerlerine akın ettiler Meteorolojinin uyarısının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kapalı pazar yerleri araçların akınına uğradı. BiP'te paylaş

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