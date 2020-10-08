Meteorolojiden 12 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün akşam saatlerinden sonra (Bugün saat 19.00 - yarın saat 05:00 arası) Uşak, Denizli ve Kütahya’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Dokuz il için daha uyarı yapıldı
Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta ve Burdur çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.
İç Anadolu ve Batı Akdeniz için "fırtına" uyarısı
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor.
Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.
Hafta başından itibaren sıcaklıklar yeniden yükselecek
Öte yandan, hava sıcaklıklarının cuma batı kesimlerde, cumartesi kuzey kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta başından itibaren tekrar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Durumu
(9 - 15 Ekim 2020)
Hava sıcaklıklarının Cuma batı kesimlerde, Cumartesi kuzey kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği,
hafta başından itibaren tekrar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/3eS3ySXdnS
Haftalık Hava Durumu