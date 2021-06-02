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POLİTİKA

MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada terörle mücadele var

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada terörle mücadele var
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yılın üçüncü toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

  • Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının, toplantının önemli gündem maddelerinden olacağı tahmin ediliyor.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetler ile Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda ele alınması öngörülüyor.

NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçiğin görevleri de konuşulacak

Toplantıda, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılarak Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor. Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçiğin NATO'daki görevlerinin de masadaki konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

  • PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.

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