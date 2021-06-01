Gündem MGK yarın toplanacak
POLİTİKA

MGK yarın toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak.

Yılın üçüncü toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının, toplantının önemli gündem maddelerinden olacağı tahmin ediliyor.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetler ile Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda ele alınması öngörülüyor.

MGK’da yoğun gündem
GÜNDEM
MGK’da yoğun gündem

Toplantıda, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılarak Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor. Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçiğin NATO'daki görevlerinin de masadaki konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.

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