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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Üç beş kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Sevdamız millet, sesimiz devlettir.

Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarda MHP ile bağ kurmak zorlamadır. Partimizi kavga ile göstermek hayasızlıktır.

Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz. Kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Saldırıların gerçekleşme zamanı bir kurguya delalet. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır.

Sokak hareketi çıkarmak için çırpınanların varlığı bilinen bir gerçektir. Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürdü.

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