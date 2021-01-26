MHP lideri Bahçeli Halk TV sunucusu Gürses'i ti'ye aldı: Gülnaz Şırıngaya acil şifalar diliyorum
Halk TV sunucusu Özlem Gürses geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşire hakkında sosyal medyada dolaşan asparagas bir haberi programına taşımıştı. Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle hemşirenin darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söyleyen Özlem Gürses konusu olmuştu. Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Gürses'i ti'ye alarak, "Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Halk TV sunucusu Özlem Gürses geçtiğimiz günlerde programında sunduğu bir haberle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söylemişti. Asparagas bir haberi programda gerçek gibi sunan Gürses sosyal medyada alay konusu olmuştu.
MHP lideri Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada Gürses'i ti'ye aldı. "Bazı gazeteci ve siyasilere yönelik saldırılarda MHP ile bağ kurmak zorlama bir isnattır" diyen Bahçeli, "Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum." ifadelerini kullandı.