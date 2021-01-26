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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli Halk TV sunucusu Gürses'i ti'ye aldı: Gülnaz Şırıngaya acil şifalar diliyorum

Halk TV sunucusu Özlem Gürses geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşire hakkında sosyal medyada dolaşan asparagas bir haberi programına taşımıştı. Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle hemşirenin darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söyleyen Özlem Gürses konusu olmuştu. Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Gürses'i ti'ye alarak, "Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Halk TV sunucusu Özlem Gürses geçtiğimiz günlerde programında sunduğu bir haberle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söylemişti. Asparagas bir haberi programda gerçek gibi sunan Gürses sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Devlet Bahçeli, Halk TV sunucusunu tiye aldı: Gülnaz Şırınga'ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum
OYNAT 03:17
Devlet Bahçeli, Halk TV sunucusunu tiye aldı: Gülnaz Şırınga'ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli son günlerde 'Gülnaz Şırınga' açıklamasıyla alay konusu olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile ilgili de konuştu.

Bahçeli konuyla iligli şu açıklamalarda bulundu: 'Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz.'


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"Acil şifalar diliyorum"

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada Gürses'i ti'ye aldı. "Bazı gazeteci ve siyasilere yönelik saldırılarda MHP ile bağ kurmak zorlama bir isnattır" diyen Bahçeli, "Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özlem Gürses yine alay konusu oldu: Bahçeli'ye aşı yapan hemşire Gülnaz Şırınga darp edildi
OYNAT 00:59
Özlem Gürses yine alay konusu oldu: Bahçeli'ye aşı yapan hemşire Gülnaz Şırınga darp edildi
Halk TV sunucusu Özlem Gürses yine alay konusu oldu. Gürses, Halk TV'de yayınlanan programında ilginç bir iddiada bulundu. Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söyleyen Özlem Gürses sosyal medyada alay konusu oldu.

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