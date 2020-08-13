MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Muharrem İnce' yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır" açıklamasında bulundu.
Bahçeli, "Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’nın bulunduğu yerlerden sökülüp atılması iki ülke arasındaki iş birliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce yorumu
Bahçeli, "(Muharrem İnce) 4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.